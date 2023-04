43ª CIPM apreende arma de fogo e droga, Itamaraju

No início da noite de sexta-feira (28), a 43ªCIPM recebeu a denúncia de que um indivíduo, que havia evadido de uma ação policial no período da tarde, na qual o seu irmão e comparsa fora preso com um farta quantidade de droga conhecida como maconha, bairro São Bernado, em Itamaraju, ainda estaria na localidade, homiziado em uma residência.

De posse das informações, guarnições de serviço da unidade dirigiram-se ao local, fazendo o cerco ao imóvel, oportunidade em que foram recebidas por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito. Os militares, então, revidaram a injusta agressão e alvejaram o autor, que foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde veio a óbito.

No interior do imóvel os policiais militares apreenderam dois tabletes de maconha prensada, pesando 2.200 kg, e 01 revólver da marca Smith Wesson, calibre 32, com estojos de munições deflagradas, além de munições picotadas.

Todo o material apreendido foi apresentado à Corregedoria Setorial da 43ªCIPM, onde foi lavrado o auto de oposição à intervenção policial. O comando da unidade instaurarará inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte decorrente da oposição à ação policial, o qual será encaminhado ao Ministério Público.

Por | 43ª CIPM