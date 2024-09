43ª CIPM realiza “Parada Geral” com o seu efetivo, em Itamaraju.

Na manhã desta quarta-feira (18), aconteceu no auditório da Seção da OAB, em Itamaraju, uma Parada Geral promovida pelo comando da 43ª CIPM, com o objetivo de discutir com os policiais militares assuntos relacionados às áreas administrativa e operacional da unidade.

O Major Lima Neto, comandante, explanou sobre diretrizes e procedimentos a serem observados pelos policiais militares no período eleitoral e no atendimento de algumas ocorrências nos municipios de Itamaraju e Jucuruçu . Na reunião, o comandante tambem fez a entrega de Título de Policial Militar Padrão ao Sargento Vanderley e ao Cabo Souza.

Na oportunidade, policiais militares que se destacaram no atendimento de ocorrências relevantes nos últimos meses também foram elogiados e receberam os cumprimentos do comandante.

Antes do evento, equipes de profissionais da área da saúde estiveram realizando aferição de pressão e de glicose, bem assim a vacinação de policiais militares.