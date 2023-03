5 séries atuais sobre empreendedorismo para inspirar a sua vida profissional

1. Super Pumped (A História do Uber)

A trama retrata a trajetória de uma das empresas mais grandiosas e bem-sucedidas que surgiram no Vale do Silício: a Uber. Lições sobre liderança, ambiente profissional tóxico, sede de inovação e diversas outras nuances passeiam pela obra. Nela, o CEO da companhia, Travis Kalanick, é deposto em um golpe da diretoria de sua própria empresa e tem seu relacionamento conturbado com seu mentor, o popular capitalista de risco Bill Gurley, que havia apostado toda a sua reputação no sucesso do aplicativo Uber. A série apresenta as consequências das ações de Travis e as complexidades do mundo empresarial e de investimentos, principalmente no mercado de tecnologia.

➨ Temporadas: 1 | ➨ Episódios: 7 | ➨ Duração dos episódios: 1 hora | ➨ Onde assistir: Paramount+

2. The Playbook: Estratégias para vencer

A série documental exibe a união de cinco treinadores renomados, que compartilham as suas regras pessoais para alcançar o sucesso nos esportes e na vida. Através de entrevistas emocionantes e profundas, a produção explora momentos críticos na carreira dos treinadores, bem como os aprendizados que moldaram suas filosofias profissionais. Sim, é uma obra para inspirar em qualquer área profissional, usando o esporte como metáfora.

➨ Temporadas: 1 | ➨ Episódios: 5 | ➨ Duração dos episódios: 34 minutos | ➨ Onde assistir: Netflix

3. Hierarquia

Hierarquia é uma série que vai crescendo e ficando mais madura a cada episódio. Surpreende por abordar temáticas cada vez mais delicadas no decorrer da produção e por mostrar as consequências reais que viriam através das escolhas de cada personagem. A trama acompanha a trajetória de Ingrid, uma advogada que está prestes a se tornar sócia de um escritório em Nova York. No entanto, quando alguém do seu passado reaparece, ela começa a questionar o rumo que deu à sua vida, o que pode levar a mudanças significativas em seus planos e perspectivas profissionais. Reflexões sobre ética, trabalho duro e até prioridades na vida pessoal estão inclusas.

➨ Temporadas: 1 | ➨ Episódios: 10 | ➨ Duração dos episódios: 45 minutos | ➨ Onde assistir: Netflix

4. Girlboss

A produção é inspirada na trajetória verídica de Sophia Amoruso, uma jovem empreendedora que iniciou sua carreira vendendo roupas antigas no eBay e criou a marca Nasty Gal. A trama passeia pela sua jornada até se tornar a fundadora da marca multimilionária sediada em Los Angeles, aos 27 anos. Os desafios enfrentados por Sophia durante sua ascensão meteórica no mundo dos negócios trazem diversas lições sobre empreendedorismo, principalmente para quem está iniciando um negócio. Estudo de público-alvo, inovações dentro do estudo de tendências, análises de erros e acertos e muitos outros pontos estão inclusos, bem como os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos na busca pelo sucesso.

➨ Temporadas: 1 |➨ Episódios: 13 | ➨ Duração dos episódios: 30 minutos | ➨ Onde assistir: Netflix

5. Scandal

Na trama de Scandal, Olivia Pope (uma das personagens femininas que mais me inspira na vida) é retratada como uma consultora especializada em proteger a reputação de personalidades da elite norte-americana, evitando que grandes escândalos sejam divulgados. Com uma mistura de Relações Públicas e Direito, ela comanda um time completo e lidera como ninguém. As lições de empreendedorismo perduram durante as sete temporadas, que trazem nuances com dicas de comunicação e negócios. Após deixar seu trabalho na Casa Branca, Olivia decide abrir sua própria empresa, mas encontra dificuldades em se desvincular completamente de seu passado profissional.

➨ Temporadas: 7 | ➨ Episódios: 124 | ➨ Duração dos episódios: 43 minutos | ➨ Onde assistir: Star+