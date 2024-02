5 siglas com ministérios no governo Lula estarão em ato de Bolsonaro

Ao menos cinco partidos que possuem ministérios no governo Lula terão representantes ao lado de Jair Bolsonaro na manifestação convocada para este domingo (25/2), na Avenida Paulista, em São Paulo.

As siglas são todas do chamado Centrão: PSD, Republicanos, União Brasil, MDB e Progressistas. Juntos, elas têm ministros em 14 pastas do governo.

MDB, PSD e União Brasil controlam três ministérios cada. Já PP e Republicanos, que entraram no governo no segundo semestre de 2023, têm uma pasta cada um.

Os emedebistas, por exemplo, têm os ministros Jader Filho (Cidades), Simone Tebet (Planejamento) e Renan Filho (Transportes). PSD indicou Carlos Fávaro (Agricultura), André de Paula (Pesca) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Já o União Brasil tem os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações). O Republicanos tem o ministro Sílvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos. E o PP, sigla do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), tem André Fufuca no Esportes.

No total, representantes de 10 partidos já confirmaram presença no ato, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro se defenderá das acusações de que tramou um golpe de Estado.

Confira a lista de todas as siglas confirmadas para o ato de Bolsonaro: Novo PSD Republicanos União Brasil Podemos PL PSDB Progressistas PRD MDB