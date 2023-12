500 mil se cadastraram no Celular Seguro; saiba como usar o app

Ferramenta do governo já recebeu 2.544 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos

O projeto Celular Seguro, lançado na 3ª feira (19.dez.2023), já ultrapassou a marca de 500 mil cadastros de usuários. O acesso é realizado por meio do gov.br. Até as 15h desta 6ª feira (22.dez.2023), 362.821 celulares haviam sido registrados via site ou aplicativo, disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS). A ferramenta já recebeu 2.544 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

Usuários do sistema operacional Android, da Google, haviam efetuado 465.150 downloads do aplicativo até 5ª feira (21.dez.2023). O app também está disponível no sistema iOS, que já contabiliza 194 mil downloads. É o aplicativo mais baixado do Brasil há 2 dias.

Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas da sua confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador.

Não há a opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do Projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.

Leia o passo a passo para usar o “Celular Seguro”:

CADASTRO 1. baixe o aplicativo no celular pelo Play Store, para aparelhos Android, ou pela App Store, para iOS (iPhone); 2. o login é feito com a conta Gov.br. Quem não tiver cadastro, poderá fazê-lo; 3. leia o termo de uso e clique em “concordo”; 4. é possível cadastrar quantos aparelhos quiser, desde que eles estejam no seu CPF; 5. será solicitado o cadastro de celulares de pessoas de confiança. Se seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio. O governo divulgou um vídeo ensinando a mexer no app. Assista (2min45s):

REGISTRO DE OCORRÊNCIA O registro da ocorrência de perda, roubo ou furto poderá ser feito pelo app por uma das pessoas indicadas, ou pelo próprio dono do celular no site do programa. Leia o procedimento:

1. acesse “meus telefones” ou “telefones de confiança”; 2. encontre o celular perdido na lista; 3. clique em “alerta”; 4. preencha as informações solicitadas; 5. será exibido um número de protocolo. Guarde-o; 6. depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável; 7. importante – o registro da ocorrência não substitui a comunicação às autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras.