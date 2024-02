51% dos portugueses acham negativa a imagem de Lula

Levantamento do Paraná Pesquisas diz que 27% dos entrevistados no país europeu têm percepção positiva ao presidente

Maioria dos portugueses também consideram que a situação econômica brasileira está pior que a de Portugal, segundo o Paraná Pesquisas; na foto, o presidente Lula (PT) Sérgio Lima/Poder360 02.mar.2023

PODER360 23.fev.2024 (sexta-feira) – 8h00



Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta 6ª feira (23.fev.2024) mostra que 51% dos portugueses acham a imagem do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), negativa. Os que consideram a imagem do petista positiva são 27%. Eis a íntegra do estudo (PDF – 228 kB).

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas de 8 a 17 de fevereiro de 2024. Foram entrevistados 840 portugueses com 18 anos ou mais, por telefone. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O estudo também pesquisou a percepção da situação econômica do Brasil em comparação com a de Portugal. Para 64,6% dos entrevistados, a economia brasileira vai pior que a portuguesa. São 7,3% os que consideram melhor e 9,9% os que acham que a situação econômica de ambos os países está igual.