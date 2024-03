74 pessoas foram detidas na Rússia no último dia de eleições

Prisões de manifestantes contrários ao presidente Vladimir Putin marcaram o 3º e último dia do pleito eleitoral

Putin (foto) venceu as eleições e seguirá no comando do país pelo menos até 2030 divulgação/Kremlin – 14.mar.2024

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 21h30



Ao menos 74 pessoas foram presas na Rússia neste domingo (17.mar.2024) por se manifestarem contra o presidente Vladimir Putin, 71 anos, no 3º e último dia das eleições presidenciais no país. As prisões aconteceram em 17 cidades russas, incluindo a capital Moscou. As informações são da agência de notícias portuguesa Lusa.

Os manifestantes foram presos durante um protesto chamado “Meio-dia contra Putin”, em que as pessoas esperaram até meio-dia do horário local para irem votar. A manifestação foi apoiada pela viúva de Alexey Navalny, maior opositor recente do líder russo. Navalny morreu em uma prisão na Sibéria em fevereiro deste ano.

Mesmo com um clima político conturbado com protestos e ataques ucranianos no sul da Rússia, Putin venceu as eleições e seguirá no comando do país pelo menos até 2030. Segundo a TV estatal russa, o líder russo recebeu 87,15% dos votos.

Desde 1999, Putin alterna nos cargos de primeiro-ministro e presidente. Em 2020, o líder russo promulgou uma mudança na Constituição. A medida permite que ele fique no poder até 2036 caso vença as eleições deste ano e a de 2030.