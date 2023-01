8 Dicas para não ser reprovado na análise de crédito

Você deseja contratar um empréstimo para realizar um sonho ou para quitar uma dívida? Saiba que um dos primeiros pontos é entender como será feita sua análise de crédito.

Essa etapa considera vários aspectos do seu histórico financeiro e pode ser um empecilho para liberação tanto de um empréstimo como de cartão de crédito.

Quer entender como é feita a análise e como ter a sua aprovada? Leia o conteúdo a seguir que escrevemos para te ajudar!

O que é e como funciona a Análise de Crédito?

A análise de crédito é uma prática usada por instituições financeiras antes de liberar alguns serviços, tais como cartão de crédito e empréstimos, para potenciais clientes. Ela é realizada para reduzir os riscos de inadimplência, através da avaliação do histórico do cliente para comprovar se este é um bom pagador ou não.

Como funciona?

A análise de risco de um cliente é realizada por meio do chamado score de crédito, uma pontuação que vai de 0 a 1000 e descreve seu comportamento de consumo e pagamento.

Por sua vez, o score é o resultado de uma análise de dados do CPF do cliente, que considera, entre outras coisas, se ele está inserido em listas de inadimplência, tais como Serasa e SPC. O histórico inclui ainda:

contas pagas

atrasos em pagamentos

relação com as instituições bancárias

dados atualizados

transferências realizadas

movimentações financeiras, entre outros.

E o prazo?

Avaliar o score não é um processo tão rápido, devido a variedade de fatores considerados. Geralmente, isso leva em torno de 15 dias e também depende dos procedimentos internos da instituição financeira.

8 dicas para sua análise de crédito ser aprovada

Como uma análise de crédito inclui vários fatores, é possível que você não seja aprovado na primeira tentativa. Contudo, se o seu crédito for negado, aconselhamos que continue realizando as boas práticas e aguarde até que o seu momento de aprovação chegue.

As dicas a seguir vão te ajudar a ter mais chances de ser aprovado na análise de crédito:

Defina claramente seu objetivo ao solicitar o crédito; Separe documentos que comprovem renda mensal e vínculo empregatício sólido; Mantenha seu CPF fora das listas de inadimplentes; Negocie e quite as suas dívidas. Isso é possível, por exemplo, em feirões organizados pelas instituições financeiras e por órgãos governamentais; Se possuir um imovél, considere apresentá-lo na negociação como garantia. Isso aumenta a segurança da operação perante à instituição financeira. O empréstimo com garantia de imóvel é uma modalidade que está crescendo no mercado de crédito brasileiro exatamente por oferecer juros baixos e condições favoráveis de pagamento. Apresente o histórico de movimentação de suas contas bancárias, incluindo a utilização do cheque especial e se a conta é apenas salário ou poupança. Pague as suas contas antes do vencimento. Caso seja casado, inclua esta informação, já que este público tende a ter mais chances de liberação do que solteiros ou divorciados.

Vale lembrar também que o mais indicado é solicitar crédito de uma empresa com a qual você já tenha relação, para facilitar a consulta do seu histórico. Porém, antes de fechar negócio, é sempre bom comparar as condições oferecidas por diferentes instituições para poder escolher a que melhor se encaixa nas suas condições.

Conclusão

Ser aprovado em uma análise de crédito pode parecer bem difícil, devido a todas as condições avaliadas, mas não é. Na verdade, pode ser fácil, desde que você mantenha a boa gestão da sua vida financeira.

É preciso também pesquisar instituições financeiras menos burocráticas. Um exemplo é a CashMe, especialista em crédito com garantia, que pode oferecer as melhores condições nessa e em outras modalidades. Tudo isso, com credibilidade, segurança e agilidade.