9 anos após crime, mulher que atirou em PM é flagrada no Carnaval

Uma mulher procurada por tentativa de homicídio contra uma policial militar feminina, em 2014, foi flagrada pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. O caso ocorreu, na tarde deste sábado (18), no circuito Dodô. Criminosa é a décima sexta pessoa localizada no Carnaval de Salvador, com suporte da tecnologia.

Conduzida para o Posto Integrado de Ondina, a mulher alegou que brigou com a militar, no bairro dos Barris, em Salvador. Acrescentou que durante a luta corporal tomou a arma da policial e disparou contra a perna da vítima.

A criminosa foi apresentada na Polinter, teve o mandado cumprido e seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde realizou exames. Após ordem da Justiça, ela será encaminhada para o sistema prisional.