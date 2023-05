A baiana vai rodar em New York

Silvana Magda de volta aos palcos (Foto: Divulgação)

Dublê de cantora, produtora e agitadora cultural, a artista baiana Silvana Magda, juntamente com sua banda Katendê e com as dançarinas do Viva Brazil Dancers, retorna em grande estilo ao SOB’S, uma das casas mais prestigiadas de New York, no dia 15 de julho, a partir das 19h.

Silvana pretende mostrar todo seu ecletismo de palco com axé, xaxado e lambada. Dançando e cantando, ela quer unir o charme e a singularidade da música brasileira, com ritmos do Carnaval e uma performance ao estilo dos espetáculos de Las Vegas. Em tempo: Silvana é criadora da Lavagem de New York e durante muitos anos atuou na produção do Brazilian Day também em NYC.

Zileide Silva ganha homenagem musical (Foto: Ricardo Fernandes)

Cantor baiano homenageia a jornalista Zileide Silva

A jornalista e repórter da Rede Globo Zileide Silva ganhou música em sua homenagem, feita pelo cantor e compositor Prince Áddamo. O lançamento acontece amanhã, às 20h, no Oliveiras, no Santo Antônio, com direito a clipe dirigido por Marcelo Pinheiro e show do reggaeman baiano. Desde a adolescência, Prince conta que já se identificava com Zileide: “Tinha ela como uma jornalista fora do padrão que predominava na TV, a competência, o profissionalismo, eu sentia que era diferente. Eu me lembro de minha Mãe chegar em casa, me ver assistindo e comentar: ‘Zileide é da resistência né meu filho?’”, conta Prince. Ingressos: R$ 20.

Tuca Fernandes (Foto: Divulgação)

Tuca Fernandes nos 30 anos do Fortal

O cantor Tuca Fernandes foi confirmado como uma das atrações na festa de comemoração dos 30 anos do Fortal. O evento acontecerá entre os dias 20 e 23 de julho, em Fortaleza, e além de reunir grandes atrações de vários gêneros, vai homenagear ícones da cena musical baiana, a exemplo de Tuca e Luiz Caldas. Feliz com o convite, Tuca promete levar um mix musical de axé, pop, rock e reggae, mistura que é sua marca registrada. “O Fortal é uma das festas mais animadas do Brasil. Faz parte da minha história e é um prazer enorme poder fazer parte dessa celebração de 30 anos!” comenta o artista.

Palestra no Quabales

No domingo, antes da apresentação do show Coisa Sagradas Permanecem, com Adriana Calcanhoto, na Concha Acústica da TCA, os músicos Pedro Sá e Vitor Cabral, que integram a banda da artista, vão ministrar palestras para alunos do projeto socio- educativo Quabales. A vivência acontece às 14h, em Amaralina, na sede da associação Quabales, com duração de 30 minutos cada palestra. O objetivo é levar a acessibilidade através da música.

TUM-TUM-TUM*

1 Paulinho Boca de Cantor volta a São Paulo para apresentar, no dia 19 de maio, no Sesc Pinheiros, seu novo show, Além da Boca . Betão Aguiar assina direção musical além de tocar baixo e vocal. A banda é formada, ainda, por Rafa Morais (Guitarra), Ian Cardoso (violão, guitarra e vocal); Curumin (bateria e vocal) e Igor Caracas (percussão e vocal).

2 A cidade de São Sebastião do Passé recebe, sexta e sábado, o palco itinerante do Festival Conexão Musical. O evento acontece a partir das 19h, na praça 12 de Outubro. Artistas como Aila Menezes, Jairo e Beto e Serra Norte se apresentam no dia 12, e na noite do dia 13, sobem ao palco, Adalto Moraes, Banda Clave e Marcia Freire.

3 O baiano Thiago Ogaith, que fez parte da Banda de Márcio Victor, comanda uma vez por mês, na praia de Deerfield Beach, no Sul da Florida (EUA), um luau que tem a participação da banda Pandemusic, formada por Eric Rizzati, Bruno Dal Farra e Fábio Sohn. Eles estão se preparando para o Carnaval de Salvador em 2024.