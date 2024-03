Mamonas Assassinas: estação de trem pode ganhar nome da banda em SP

São Paulo — O projeto de lei que pretende mudar o nome da Estação Guarulhos-Cecap para Mamonas Assassinas avançou na semana passada na Assembleia Legislativa de São Paulo. A homenagem foi proposta ainda 2019 e passou pela Comissão de Transportes e Comunicação.

Os integrantes do Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo na Serra da Cantareira há 28 anos, em março de 1996, depois de fazer um grande sucesso após o lançamento de seu disco de estreia, em junho do ano anterior. O grupo era formado por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, todos da cidade de Guarulhos, na Grande SP.

O projeto foi apresentado pelo deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), líder do governo na casa, e passou pela Comissão de Transportes e Comunicação no último dia 6. Se for aprovado por todas as comissões e pelo plenário, será levado posteriormente ao governador Tarcísio de Freitas. A estação Guarulhos-Cecap faz parte da Linha 13-Jade, por onde passa o Expresso Aeroporto.

No texto do projeto, Jorge Wilson afirma que “é inegável a identidade da cidade com o grupo musical de muito sucesso até os dias de hoje”. “Uma pequena homenagem aos integrantes da banda de música pop mais importante dos últimos anos no cenário nacional e internacional”, diz.

Não é a primeira homenagem aos Mamonas em uma estação da Linha 13-Jade. Em 2019, a Aeroporto-Guarulhos ganhou um mural retratando os integrantes da banda.