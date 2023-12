A direita no Congresso pode muito, mas não pode tudo

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Ministro da Justiça, Flávio Dino – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesA aprovação pelo Senado da indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal não foi apenas uma vitória de Lula. Foi também, ou talvez até mais, uma vitória da maioria dos ministros do Supremo, ajudados por ministros de outros tribunais superiores.

Nunca a toga influenciou tanto a eleição de um candidato a ministro do Supremo como desta vez. Não só porque Dino foi juiz durante 12 anos antes de entrar na política, mas porque ele e a toga atuaram juntos no combate à tentativa fracassada de golpe do 8 de janeiro.

De resto, era preciso mostrar à direita bolsonarista do Congresso que o Supremo conta ali com muitos aliados e que não será fácil subtrair-lhe poderes como tantos desejam. A demonstração de força foi dada. A direita pode muito no Congresso, mas não pode tudo.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Blog do Noblat e receber notificações em tempo real?