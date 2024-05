Espaço de vida Saudável FitFood Nutrition Chácara Santo Antonio e Agência WEMKT360: Uma Parceria Pela Saúde e Bem-Estar na Zona Sul Paulista

Recentemente, o espaço de vida saudável FitFood Nutrition Chácara Santo Antônio abriu suas portas no bairro, trazendo consigo uma proposta de alimentos altamente nutritivos e práticos para consumo para os tradicionais bairros da zona sul do estado paulista. O estabelecimento tornou-se o ponto de encontro ideal para aqueles que buscam iniciar o dia com uma alimentação balanceada, nutritiva e saudável, seja no café da manhã, pré-treino energético, um almoço fitness saboroso e com poucas calorias, snack da tarde, uma rápida recuperação pós-treino, ou um coworking estratégico para aquela reunião presencial com o time.

“Nós temos como missão estender os benefícios de uma vida saudável a cada indivíduo, seja através de uma uma alimentação altamente nutritiva ou rendimento com nossos produtos para esportes e alimentação saudável diária que agregue valor à vida de nossos clientes. Por isso, estamos entusiasmados em unir forças com a agência de marketing digital e influência, WEMKT360, para transmitir essa mensagem de forma estratégica, impactando positivamente a vida de cada um de nossos clientes”, afirmam os fundadores Maurício e Monica.

Para a WEMKT360, o desafio vai além de simplesmente divulgar o projeto pela região. Trata-se de assegurar que os clientes compreendam os serviços oferecidos e se unam a uma marca comprometida com a saúde do consumidor. Além disso, a agência planeja colaborar com grupos de interesse e influenciadores regionais.

As sócias diretoras Carolina Carvalho e Iasmim Marques da WEMKT360 estão determinadas a ampliar essa iniciativa de sucesso: “Entre o trabalho faremos uma conexão com pessoas reais com a marca, através de histórias inspiradoras compartilhadas nas redes sociais. Queremos mostrar que a alimentação saudável pode ser não apenas benéfica, mas também deliciosa e acessível”.

O trabalho conjunto entre FitFood Nutrition e agência WEMKT360 terá início neste mês de maio, com foco variadas frentes, incluindo redes sociais, marketing de influência, atendimento ao cliente e eventos. Esta promissora parceria certamente merece ser acompanhada de perto, prometendo transformar o cenário da saúde e do bem-estar na região.

FITFOOD NUTRITION

Horário de funcionamento: 8h às 16h de segunda à sexta

Endereço: Rua Ricardo Lunardelli, 28 – Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo – SP

Delivery: 11 99143-2787 – Entrega rápida em até 5k

Está precisando de uma agência de Marketing? Conheça a WeMKT360

A agência WeMKT360 possui expertise nas áreas de marketing, criação de estratégias e ações com influenciadores digitais. Seu core business propõe ser mais que uma agência tradicional e sim um braço estratégico das organizações que atende, tendo dois grandes produtos em sua cartela: o marketing de influência para organizações de qualquer porte, e o marketing digital em formato 360º para pequenos e médios empreendedores.

Contato WeMKT360:

Carolina Carvalho – (11) 99319-3186 – [email protected]

Iasmim Marques – (11) 99362-9002 – [email protected]