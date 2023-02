A ex-prefeita de capital que Michelle Bolsonaro quer em sua equipe

Nova presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro quer contar com uma ex-prefeita em sua equipe. Trata-se de Nilmar Ruiz, prefeita de Palmas entre 2001 e 2004.

Também ex-deputada, Nilmar Ruiz é coordenadora nacional do PL Mulher e uma das dirigentes mais próximas de Michelle Bolsonaro. A ex-prefeita tem participado de reuniões com a ex-primeira-dama e aprofundado estratégias partidárias.

Ruiz acumula, também, a presidência estadual do PL em Tocantins. Antes de se filiar à sigla, ela integrou os quadros da Rede, de centro-esquerda, entre 2018 e 2020. Antes, circulou entre partidos do espectro conservador. A expectativa é que, além da ex-prefeita, Michelle conte com mais quatro assessores em sua equipe.

Presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto planeja uma turnê da ex-primeira-dama pelo Brasil, numa tentativa de manter viva a chama do bolsonarismo e do antipetismo. O nome de Michelle chegou a ser visto no PL como alternativa a Bolsonaro para disputar o Planalto em 2026, mas ela descartou que tenha a intenção de concorrer.

