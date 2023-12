A Fazenda 15: saiba quem são os finalistas do reality da Record TV

Reprodução

1 de 1 André, Jaqueline, Márcia Fu e WL são finalistas de A Fazenda 15 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoAndré Gonçalves, Jaquelline, Márcia Fu e WL. Após 3 meses de confinamentos, os 4 peões são os finalistas do reality show rural da Record.

WL Guimarães foi o primeiro peão salvo na última roça de A Fazenda 15. Com isso, o influenciador se tornou o primeiro finalista do reality. Ele disputava a roça com o restante do Top 6 da temporada.

“Foram três longos meses e o empenho e o sacrifício de cada um de vocês trouxe vocês até aqui”, discursou Adriane Galisteu antes de fazer o primeiro anúncio. Após WL, foi a vez de Jaquelline voltar para a sede.

