A Globo agora torce para o Real perder e disputar o 3º lugar

A Globo jogou todas as fichas nesse Mundial de Clubes. Pagou caro para ver uma final entre Flamengo e Real Madrid. Seria certamente uma atração para quebrar todos os recordes de audiência neste século.

Mas como o destino é um grande gozador, resolveu tirar o Flamengo do páreo, nesta terça-feira (7/2), no Marrocos.

Se o destino resolver pregar outra peça no distinto público, talvez exista uma esperança desse confronto Mengão x Real ainda ser possível. Basta os campeões europeus perderem para o Al Ahly, na outra semifinal.

Aí teríamos o superclássico Mengão x Real na tela da Globo, sábado (11/2), as 12h30, horas, disputando o terceiro lugar, direto de Rabat. Que tal?

