Prefeitura de Salvador abre 650 vagas de estágio para estudantes de licenciatura

A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para 650 vagas de estágio para estudantes nas áreas de Pedagogia, Letras, Matemática e Música. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal da Educação (Smed), com jornada diária de 4 horas, nos turnos matutino ou vespertino. O valor da bolsa é de R$835,28, mais auxílio-transporte.

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 30 através do formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FYbu8pxYyFJJpG2ZmLNq_GrHP7-CoIywDs7Kuz83HEqjEg/viewform . Além disso, será necessário realizar o cadastro no Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br ), caso não possua.

O estudante precisa ter 30% da grade curricular concluída e vão realizar atividades Pedagógicas no Programa de Apoio à Aprendizagem (PAAP). O objetivo principal é colaborar com a recomposição das aprendizagens que ficaram prejudicadas pelo período da pandemia.