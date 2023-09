A importância e o impacto do Marketing Digital no desenvolvimento de empresas

Conheça alguns dos benefícios que seu negócio pode ter investido em ações voltadas para fortalecer a marca dentro do ambiente virtual

Em um mundo cada vez mais competitivo, o marketing digital vem se mostrando um elemento fundamental na briga das empresas pela preferência do consumidor. Pesquisa realizada pela All INN em parceria com a Opinion Box mostra que o faturamento do e-commerce no Brasil cresce de forma exponencial desde 2020 e se mantém em alta nos últimos dois anos, oferecendo estimativas de que as vendas digitais cheguem ao patamar de R$187 bilhões em 2023.

“O marketing digital desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento de empresas. Quando o empreendedor consegue visualizar isso e passa a investir nessa área, é possível que o seu faturamento aumente de forma significativa”, explica o especialista Rener Baptista.

Prova disso é que, de acordo com o estudo citado, 87% dos consumidores já fazem suas compras online; sendo que 75% utilizam as redes sociais para busca de produtos e 74% recorrem ao Instagram, ao Facebook e a outras redes sociais para realizar novas aquisições.

“Os empreendedores precisam ver o marketing digital como uma forma de investimento a pequeno e longo prazo. Todo empreendimento tem a capacidade de duplicar suas compras no ambiente digital, basta ter uma equipe de profissionais adequada para essa finalidade”, afirma Baptista.

O marketing digital engloba uma variedade de estratégias e táticas online, oferecendo às empresas grandes vantagens que podem impactar positivamente seu crescimento. Uma das principais é a possibilidade de alcançar um público-alvo altamente segmentado e específico. Através de táticas como anúncios segmentados em redes sociais, otimização de mecanismos de busca (SEO) e marketing de conteúdo, as empresas podem direcionar suas mensagens e ofertas para as pessoas certas, aumentando a probabilidade de conversões e vendas.

Além disso, o marketing digital permite maior interação e engajamento com os clientes. Plataformas de mídia social, blogs corporativos e e-mail marketing oferecem maneiras eficazes de se comunicar diretamente com os consumidores, construir relacionamentos duradouros e coletar feedback valioso. Esse engajamento ativo pode contribuir para uma reputação positiva da marca e para a construção de uma base sólida de clientes leais.

“Quanto mais próximo do cliente for a interação, maior a chance de virar a venda. Seja por meio de um e-mail ou com o algoritmo utilizado para mostrar a propaganda para as pessoas certas, quando se está no ambiente virtual é possível fidelizar o cliente com maior facilidade e mantê-lo mais”, conta Rener.

O último aspecto crucial é a mensuração e análise de resultados. Ao contrário do marketing tradicional, o digital oferece uma variedade de ferramentas para rastrear e medir o desempenho das campanhas em tempo real. Isso permite que as empresas ajustem suas estratégias com base em dados concretos, otimizando seus esforços para obter os melhores resultados possíveis.

O impacto do marketing digital não se limita ao alcance do público e ao seu engajamento. Ele também pode contribuir para a construção de autoridade no mercado, aumentando o reconhecimento da marca e a credibilidade do negócio. Através da criação de conteúdo relevante e de qualidade, as empresas podem posicionar-se como líderes de pensamento em seus setores e ganhar a confiança dos consumidores.

À medida que as empresas continuam a enfrentar desafios e oportunidades no ambiente de negócios em constante transformação, o marketing digital emerge como uma ferramenta essencial para impulsionar o desenvolvimento empresarial. Desde uma startup ambiciosa até uma empresa estabelecida em busca de expansão, o investimento em estratégias de marketing digital inteligentes pode fazer a diferença no sucesso a longo prazo.

“Toda empresa, seja ela grande ou pequena, precisa de uma equipe de marketing. Isso vale para que busca construir ou reforçar um posicionamento de marca. Dessa forma, seu negócio começará a ser referência no segmento em que atua”, finaliza Rener.