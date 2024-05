À la Carrie Bradshaw: inspire-se em 5 looks icônicos da personagem

Com a chegada triunfal da série Sex and the City ao catálogo da Netflix, a icônica Carrie Bradshaw ressurge como a diva fashionista do público. Além das aventuras amorosas e reflexões sobre relacionamentos, o estilo inigualável da personagem continua a inspirar e ditar tendências em todo o mundo. No quadro Vitrine M Fashion desta quarta-feira (1º/5), a coluna traz cinco looks fáceis, mas ainda marcantes, para você se inspirar.

Vem conferir!

A série Sex and the City ganhou uma continuação com And Just Like That, lançada em 2021 O impactante estilo de Carrie Bradshaw O estilo de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, é uma mistura de ousadia, delicadeza e uma dose saudável de experimentação. Ao longo das temporadas de Sex and the City, ela cativou os espectadores com a própria criatividade ao misturar diversas peças de grifes e de brechós.

Seja com um vestido vintage, com uma criação de um estilista emergente ou com a combinação de um par da calçados by Manolo Blahnik com uma camiseta branca básica, Carrie personifica a essência da moda. Ela usa o vestuário como uma forma de expressão pessoal em quase todos os episódios.

A personagem da série conquistou fashionistas pelo mundo Carrie Bradshaw tem um estilo autêntico Ela costuma apostar em itens de grifes Peças clássicas compõem o armário de Carrie Acessórios elevam todos os looks da personagem Combinações fora do comum fazem transformam Carrie em um ícone fashion Os anos 1990 e 2000 testemunharam o impacto avassalador de Carrie Bradshaw na cultura da moda. Os looks vibrantes e espontâneos, muitas vezes adornados com acessórios extravagantes e estampas excêntricas, desafiavam as normas estéticas da época — o que inspirou toda uma geração a abraçar a própria individualidade e a explorar novos visuais.

O guarda-roupa da colunista é uma extensão da personalidade vibrante da personagem. As roupas deixam de ser apenas usadas para compor verdadeiras produções marcantes, e passam a moldar também a narrativa do entretenimento. Para quem quer incorporar um pouco do estilo inconfundível de Carrie Bradshaw no próprio armário, aqui estão cinco looks para inspirar:



Conjuntos são opções infalíveis para montar um look à la Carrie Bradshaw; basta adicionar mais elementos Colete branco, da Renner

Calça branca, da C&A

Camisa rosa listrada, da Amaro

Composições ousadas fazem parte do repertório fashion de Carrie Blusa com gola alta, da Renner

Saia listrada, da Amaro

Casaco vermelho, da Renner

A calça de cintura baixa está entre as tendências dos anos 2000 que retornaram recentemente ao mundo da moda Cropped cinza sem alça, da C&A

Calça cargo, da Renner

Carteira envelope amarela, da Renner

Acessórios com flor 3D estão em alta novamente Regata branca, da C&A

Calça rosa, da Amaro

Acessório com flor 3D aplicada, da Renner

