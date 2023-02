A nova versão de Dani Alves: “Não lembro de nada!”

Daniel Alves já mudou de versão quatro vezes, desde que foi acusado de estupro de uma jovem espanhola, de 23 anos, na véspera do Reveillon.

A sua nova versão é incrível. Após as provas inequívocas do exame de DNA, que atestam a consumação do ato sexual (que ele alega ter sido consensual). Daniel ligou imediatamente para a esposa, afirmando que não se lembra de nada daquela noite, devido ao excesso de bebida alcoólica.

Pessoas próximas ao casal afirmam que relacionamento está condenado a terminar, mesmo que isto, neste momento, não possa ser admitido publicamente porque agravaria ainda mais a situação do ex-atleta.

A audiência na Justiça realizada esta semana acabou sendo adiada, para avaliar se o acusado pode ou não ser libertado. A promotoria continua pedindo com veemência que Daniel permaneça sob custódia, expondo as inúmeras provas que têm contra ele e afirmando o temor de sua possível fuga. A defesa, por sua vez, alega que a relação sexual foi consensual.

