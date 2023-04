A representação teatral da Paixão de Cristo em Prado

A Semana Santa é uma celebração muito importante para diversos povos ao redor do mundo. Ela começa no Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e se encerra no Domingo de Páscoa, que celebra a sua ressurreição. A Sexta-feira Santa é um dos dias mais importantes da Semana Santa, pois representa a crucificação e morte de Jesus Cristo.

Este ano, o Grupo Teatral Cultura e Evangelização apresentará o espetáculo “Paixão de Cristo” no município de Prado, Bahia, na próxima Sexta-Feira Santa, dia 07 de abril, a partir das 18h30, na praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação. Esta é uma encenação emocionante que permite aos fiéis reviverem e se conectarem com a história e os ensinamentos de Jesus Cristo.

A Paixão de Cristo é uma representação teatral que retrata os últimos dias de Jesus Cristo, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém até a sua crucificação e morte. Além disso, a ocasião torna-se uma forma de incentivar a participação da comunidade em eventos culturais e religiosos, fortalecendo a identidade local e promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região.

O Diretor de Cultura da cidade, Sérgio Mascarenhas, informa que durante o evento serão anunciados os dias da audição para atores pradenses que desejam fazer parte do espetáculo em 2024. Isso pode ser uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no mundo teatral e participar de um evento de grande importância cultural e religiosa na região.

A cidade de Prado é um importante centro cultural do extremo sul da Bahia, valorizando e promovendo a diversidade cultural e artística da região. Assim como pela grande variedade de belezas naturais, praias e rios, o município também é conhecido por suas tradições religiosas, como a Festa de Nossa Senhora da Purificação, padroeira da cidade, que ocorre em fevereiro, e a Festa de São Sebastião, que ocorre em janeiro.

Retomar esta grande tradição da Semana Santa é um fato oportuno para o fortalecimento da cultura local e para a valorização do teatro e da arte em geral. “É muito positivo que a Encenação da Paixão de Cristo volte ao calendário de eventos culturais do município, afinal o episódio é importante para a religiosidade e a cultura local, resgatando valores históricos e culturais.”, declarou Sérgio Mascarenhas.