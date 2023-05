Escola agrícola no Sul da Bahia completa 100 anos

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca, neste ano de 2023 está completando cem anos de existência. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca (IF Baiano), originou-se da antiga Escola Média de Agropecuária Regional da (CEPLAC), a EMARC – Uruçuca, fundada em maio de 1965.

No entanto, a instituição perpassou por diferentes transformações antes de se tornar Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca.

Ao longo de sua existência, a escola desenvolveu diferentes projetos, desde a Estação Experimental, criada em 1923, sendo o primeiro centro de pesquisa de cacau do mundo – passando a Escola de Capatazes e depois, em 1965, a Escola Média de Agropecuária Regional da Ceplac (EMARC), onde fortaleceu sua vocação para a formação de profissionais da região cacaueira baiana.

A grande transformação iniciou-se a partir de 2008, com a lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Com a transição, a EMARC transformou-se em Campus Uruçuca do IF Baiano, uma instituição de educação superior, básica e profissional, com caráter pluricurricular, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades. O Instituto Federal Baiano tem como missão oferecer educação profissional e tecnológica de qualidade, pública e gratuita, nas diferentes modalidades.