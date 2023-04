A sorte do Corinthians foi que o Verdão desacelerou

Poucas vezes um Palmeiras x Corinthians foi marcado por tanta disparidade. Começa pela instabilidade de comando, porque Abel Ferreira está no comando do Verdão desde outubro de 2020, e, nesse período, o Timão já passou pelas mãos de cinco treinadores.

Recorde-se comigo: Mancini, Sylvinho, Vitor Pereira, Lázaro e Cuca passaram pelo Corinthians desde o final de 2020. E agora está negociando com Roger Machado, depois de levar um “não” de Mano Menezes.

Coitado do interino Danilo. Deram a ele (que é técnico do sub-20) a missão de distribuir as camisas e sentar no banco. Nada poderia ser feito para enfrentar o azeitado time do Palmeiras. Nem se em seu lugar estivesse Guardiola ou Mourinho.

Então, aconteceu o que deveria acontecer: vitória do Palmeiras, mas o placar é enganoso. Foi 2 x 1 mas poderia ter sido muito mais. O Verdão construiu o placar no primeiro tempo e depois desacelerou. Abel clorou e campo um punhado de garotos para poupar os titulares.

O Corinthians reduziu com um gol meio “espírita”, porque Roger Guedes bateu o escanteio, a bola desviou na zaga e entrou. Mas, em momento algum, o Palmeiras teve a sua vitória ameaçada. O goleirão Cássio evitou uns dois ou três.

O profissional escolhido para substituir Cuca, seja Roger Machado ou qualquer outro, vai precisar trabalhar muito para arrumar a casa. Todos (diretoria e torcida) vão precisar ter paciência com o novo comandante.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!