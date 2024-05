Rede D’Or e Bradesco investem R$1,1 bilhão em rede de hospitais

As unidades de saúde da nova rede hospitalar estão em “fase de construção avançada”, afirma o Bradesco

O Bradesco, representado pela sua companhia Atlântica, e a Rede D’or” dividirão a estrutura societária da Atlântica D’Or” em 50,01% e 49,99%, respectivamente; na foto, logos de Bradesco e Rede D’or” reprodução

PODER360 9.mai.2024 (quinta-feira) – 3h34



O Bradesco, representado pela sua companhia Atlântica (Atlântica Hospitais e Participações S.A.), e a Rede D’or” (Rede D’Or São Luiz S.A) anunciaram na 4ª feira (8.mai.2024) a criação conjunta de uma nova rede hospitalar: a Atlântica D’or”. A nova sociedade desembolsa R$ 1,1 bilhão em investimentos.

As unidades de saúde da nova rede já estão em “fase de construção avançada”, segundo comunicado do Bradesco (íntegra – PDF – 264 kB). A atuação do empreendimento hospitalar será nas cidades de Macaé (RJ), Alphaville (SP) e Guarulhos (SP). Os sócios analisam a possibilidade de ampliar a parceria para outros municípios de São Paulo: Taubaté e Ribeirão Preto.

Referência no mercado hospitalar, a Rede D’or” comemorou mais uma expansão na área da saúde. “A parceria constitui-se em nova avenida de crescimento”, afirmou em nota (íntegra – PDF – 126 kB).

A Atlântica celebrou o alinhamento da sociedade com a estratégia da empresa em “investir na cadeia de valor de saúde por meio de parcerias”.

PARCERIA Agora sócios conjuntos da Atlântica D’Or, a Atlântica e a D’or dividirão a estrutura societária em 50,01% e 49,99%, respectivamente. A divisão permite que a Atlântica seja proprietária dos respectivos imóveis hospitalares. À Rede D’or, fica a responsabilidade da gestão médica dos novos hospitais.

Ambas as empresas afirmaram que a parceria está sujeita “certas condições suspensivas usuais”, as quais não foram completamente informadas, mas que incluem aprovações regulatórias.