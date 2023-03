Abastecimento de água volta a ser interrompido em parte de Salvador e em seis municípios da RMS

Devido a defeito de fabricação em válvula num dos pontos de interligação do trecho duplicado da adutora principal do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador, o fornecimento de água, que estava em processo gradativo de retomada, voltou a ser interrompido hoje (14), no início da tarde, para troca do equipamento.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), informou que parte de Salvador e mais seis municípios da RMS terão a regularização gradativa do abastecimento retardada em, pelo menos, 24 horas. Dessa forma, a regularização completa está prevista para a meia-noite de quinta-feira (16).

A válvula teria apresentado defeito durante o processo de pressurização. Técnicos estão trabalhando para repor a peça no menor tempo possível para que o processo de regularização do abastecimento possa ser reiniciado. A estimativa é que a troca da peça seja concluída até a 23h de hoje (14).

Ainda, segundo a Embasa, diante da grande demanda por abastecimento alternativo durante esta interrupção do fornecimento, o envio de carros-pipa está ocorrendo prioritariamente para hospitais, clínicas e unidades de saúde. Sendo assim, somente após a realização do atendimento prioritário das unidades a empresa poderá atender as escolas municipais. Só em Salvador, 36 escolas da rede municipal estão com atividades suspensas por falta de água desde esta terça-feira. Outras quatro estão em funcionamento parcial, devido a obra da Embasa.

Localidades que continuam fornecimento interrompido

Salvador– Aeroporto, Águas Claras, Alto da Terezinha, Alto do Cabrito, Alto do Coqueirinho, Arenoso, Arraial do Retiro, Bairro da Paz, Barreiras, Boa Viagem, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata, Bom Juá, Bonfim, CAB, Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Calabetão, Calçada, Caminho de Areia, Campinas de Pirajá, Canabrava, Capelinha, Cassange, Castelo Branco, Colinas de Periperi, Coutos, Curuzu, Dom Avelar, Doron, Engomadeira, Fazenda Coutos, Fazenda Grande, Fazenda Grande do Retiro, Granjas Rurais Presidente Vargas, IAPI, Ilha Amarela, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Itapuã, Jaguaripe I, Jardim Cajazeiras, Jardim Cruzeiro, Jardim das Margaridas, Jardim Nova Esperança, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Lobato, Mangueira, Marechal Rondon, Mares, Massaranduba, Mata Escura, Mirantes de Periperi, Monte Serrat, Moradas da Lagoa, Mussurunga, Narandiba, Nova Brasília, Nova Constituinte, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Marotinho, Palestina, Paripe, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pirajá, Plataforma, Porto Seco Pirajá, Praia Grande, Resgate, Retiro, Ribeira, Rio Sena, Roma, Saboeiro, Santa Luzia, Santa Mônica, São Caetano, São Cristóvão, São Gonçalo, São João do Cabrito, São Marcos, São Rafael, São Thomé, Sete de Abril, Stella Maris, Sussuarana, Tancredo Neves, Trobogy, Uruguai, Vale dos Lagos, Valéria, Vila Canária e Vista Alegre.



Municípios da RMS – Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus e a localidade de Busca Vida (Camaçari)