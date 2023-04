ABBA The Show: relembre sucessos da banda sueca que embalam gerações

O espetáculo ABBA The Show chega a Brasília, em 30 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, pelo Metrópoles Music, e promete trazer no repertório os maiores sucessos do grupo sueco. Os ingressos para o evento já estão à venda.

Para entrar no clima da apresentação, confira as músicas que fazem parte do setlist que promete colocar todo mundo para dançar.

Com duas horas de duração, a performance promete ser uma verdadeira jornada pela história do ABBA. No repertório, os fãs podem aguardar canções inesquecíveis, como Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Money Money Money, Waterloo, Take A Chance On Me, The Winner Takes It All, Fernando e muito mais.

