Feira da Cidade celebra mês das mulheres na Praça Aquarius

Diversidade é a principal marca da Feira da Cidade (@a_feira), que reúne um monte de coisa boa para fazer, comer e curtir. Na edição deste fim de semana, que acontece na Praça Aquarius, na Pituba, sábado (11) e domingo (12), das 8h às 20h, a festa será em homenagem ao mês as mulheres, com tema Semear para Florescer.

A novidade é que a feira tem um Espaço Bem Estar, que começa cedinho, a partir das 9h, aula de pilates e ioga (com Duda Serra e Ula Marino), pedal com o grupo D’Batom, entrega de mudas, troca de livros (domingo), bate-papo com especialistas da área de saúde, atividade pra criançada, além de vantagens na realização de exames, vacinas e check-up na Clínica Delfin, parceira do evento.

No palco do anfiteatro fixo da praça, tem música pra groovar em tudo quanto é estilo. No sábado, às 16h, quem abre os shows é instrumentista argentina Pali, que faz uma salada de ritmos latinos com seu trombone. Em seguida, às 18h, é a vez de Pedro Pondé cantar sucessos e inéditas no show Imprevisível, puxado pelo single homônimo.

Domingo, a música começa às 16h com Patrícia Gomes e Amanda Santiago, as vozes da Timbaladies. Em seguida, às 18h, quem assume é a cantora Clariana, que agitou muito em Salvador com covers de Amy Winehouse.

Serviço – Sábado e domingo, das 8h às 20h, na Praça Aquarius, Pituba (Av. Magalhães Neto, atrás do Hospital da Bahia). Gratuito.