Abre Alas do Capoeiragem Musical agita o Santo Antônio nesta quinta

O Santo Antônio Além do Carmo terá mais um esquenta de Carnaval, já nesta quinta-feira (16). O Abre Alas do Capoeiragem Musical Show começa às 17h, na Casa Museu Solar Santo Antônio.

O evento é comandado pelo cantor, compositor e mestre capoeirista Reinaldinho, ex-integrante do Terra Samba, e vai receber o mais belo dos belos, o Ilê Aiyê, além de Gilmelândia e Joka Barreto, ex banda Mel.

“A Capoeira sempre esteve presente nas festas de largo da Bahia, sobretudo no Carnaval. Por isso, estamos preparando um encontro muito especial e inesquecível em nosso abre alas. Muito mais do que música, a gente constrói uma experiência completa, um caldeirão de linguagens artísticas conectadas com a Capoeira, através dos ritmos populares, da dança, da arte e da luta”, destaca Reinaldinho, que está há 30 anos na Capoeira.

O Capoeiragem Musical é uma iniciativa de Reinaldinho, em parceria com o empreendedor sócio-cultural-esportivo mestre Balão e a produtora Flavia Veiga. O projeto, que já recebeu Tonho Matéria, Tatau, Armandinho e a banda Filhos da Bahia em edições anteriores, tem como foco principal resgatar a cultura e história da Capoeira por meio da música e outras linguagens artísticas.

Serviço

Quando: 16 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 17h

Onde: Casa Museu Solar Santo Antônio – Rua Direita do Santo Antônio, 177, Santo Antônio Além do Carmo

Valores:

Couvert artístico individual: R$ 80

Couvert artístico casal: R$ 140

Couvert artístico criança: R$ 20

*até os 5 anos não paga couvert

Contato: (71) 98243-5434