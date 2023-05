Acevedo revela conversa com Soriano e despista sobre titularidade no Bahia

Desde que teve a SAF constituída e vendida para o Grupo City, no final do ano passado, o Bahia está passando por um processo de transformação sob a gestão do fundo dos Emirados Árabes. Entre os jogadores do atual elenco, o volante Nicolás Acevedo é quem mais tem experiência quando o assunto é a forma de gestão do City.

O Uruguaio foi captado pelo conglomerado quando defendia o Liverpool, do Uruguai, e foi repassado ao New York City. No clube americano, ele alcançou o sucesso e conquistou um título nacional. De lá, Acevedo migrou para o Bahia, nova equipe da franquia.

Entrevistado nesta sexta-feira, no Evaristo de Macedo, o jogador contou que aproveitou a passagem de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, por Salvador, para ter uma conversa. Na quarta-feira (3), Soriano se reuniu com todos os atletas e funcionários do Esquadrão.

“A conversa foi muito boa, muitas coisas positivas. Creio que a responsabilidade segue a mesma, é um clube muito grande e tem que dar 100% pelo clube”, resumiu ele.

Acevedo vive a expectativa para ser titular no confronto com o Coritiba, neste domingo (7), às 16h, na Fonte Nova. Ele foi um dos destaques do tricolor na vitória sobre o Vasco, na última rodada do Brasileirão. Apesar do bom desempenho, ele despistou sobre a possibilidade de começar jogando.

“Ninguém sabe quem vai começar, é uma decisão do técnico. Veremos”, iniciou ele, antes de completar:

“Qualquer um que comece jogando é importante para a equipe, estão todos preparados. Qualquer um pode jogar. É uma decisão do técnico e quem entrar vai dar o máximo”.

Com três pontos, o Bahia inicia a rodada do Brasileirão na 14ª colocação. O tricolor busca um novo triunfo para ganhar posições e se afastar da zona de rebaixamento. O Coritiba tem apenas um ponto e ainda não venceu na Série A.