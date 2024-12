Acidente com moto na BR-242 deixa motociclista gravemente ferido no oeste baiano

Um motociclista sofreu um grave acidente na BR-242, próximo à entrada da Vila Nova em Barreiras, no Oeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (19). Segundo informações preliminares, a vítima, que conduzia uma Honda Biz sentido Atacadão, perdeu o controle da motocicleta após passar por cima de um tachão solto na pista.

Arremessado para a pista contrária, o motociclista foi atingido por um caminhão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram a vítima, que apresentava fratura exposta na perna direita, corte profundo no calcanhar, suspeita de fratura no braço esquerdo e lesões no ombro e tórax

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, após os primeiros socorros, ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital do Oeste.

O motorista do caminhão, que não se feriu, permaneceu no local à disposição das autoridades. A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. A motocicleta envolvida foi posteriormente removida por um familiar da vítima