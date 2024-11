Acidente com ônibus deixa 10 passageiros feridos em trecho da BR-324 de Candeias

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (25) com um ônibus. O fato ocorreu em um trecho da BR-324 de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo tinha saído de Pindobaçu, no Piemonte Norte do Itapicuru, no Norte do estado, com destino em Salvador.

Segundo a TV Bahia, o ônibus levava cerca de 20 pessoas e tombou na pista por volta das 4h30. Conforme o motorista, ele teve de frear para impedir uma colisão com uma carreta que forçava uma ultrapassagem. Com isso, perdeu o controle da direção, o que fez o veículo tombar.