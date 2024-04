Acidente com ônibus que ia do Rio de Janeiro para Porto Seguro, na Bahia, deixa 9 mortos e 23 feridos

Um ônibus de turismo tombou na manhã desta quinta-feira (11), no km 885 da BR-101, na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e deixou ao menos 9 mortos e 23 feridos. O ônibus teria batido em barranco, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo da RM Viagens e Turismo saiu do Rio de Janeiro, às 13h da quarta-feira (10) e tinha previsão de chegada em Porto Seguro para as 9h desta quinta. O acidente ocorrou por volta de 4h30 e de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O coletivo transportava 31 passageiros e dois motoristas. Equipes atuam no local para socorrer as vítimas e desviar o trânsito da estrada. Os feridos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.

