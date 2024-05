Suspeito de estuprar adolescente de 13 anos é preso no DF

Getty Images

1 de 1 Desenho de menina com cabelos compridos roxos sentada com cara triste e roupa azul – Foto: Getty ImagesUm homem de 25 anos foi preso por estupro de vulnerável em Samambaia neste sábado (4/5). Os policiais foram acionados por moradores da QI 416, que prestavam socorro a uma adolescente de 13 anos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a adolescente estava machucada, chorando quando relatou ter sido violentada sexualmente pelo suspeito. Ela teria repassado as características do homem e estava com cartões bancários e celular dele.

A polícia identificou o local de trabalho do homem, que foi abordado pelos militares. Ele teria dito que conhece a vítima e que ela teria passado a noite em sua companhia.

A vítima foi socorrida, os pais foram informados do ocorrido e o suspeito, encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

