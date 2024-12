Acidente de ônibus na Noruega deixa três turistas mortos em nevasca

Um acidente de ônibus na Noruega resultou na morte de pelo menos três turistas. O incidente ocorreu quando o motorista, em meio a uma intensa nevasca, perdeu o controle do veículo, que saiu da estrada e caiu em um lago que estava parcialmente congelado. No momento do acidente, o ônibus transportava 58 passageiros, todos estrangeiros. A situação foi alarmante, e as autoridades locais foram acionadas rapidamente para prestar socorro. Além das vítimas fatais, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

As condições climáticas adversas, com a forte nevasca, foram um fator crucial para a perda de controle do ônibus. As equipes de resgate trabalharam arduamente para retirar os passageiros do veículo e prestar assistência aos feridos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias