Acidente entre carro e moto, deixa uma pessoa ferida em avenida de Itamaraju

Um acidente automobilístico foi registrado durante o período manhã desta sexta-feira (28) de abril, na região do bairro Santo Antônio do Monte, nas proximidades da rotária da BR-101.

Numa colisão entre motocicleta e um veículo utilitário, o condutor da moto acabou com ferimentos, necessitando de atendimento médicos. As pessoas que passavam pelo local, notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar.

Unidades foram destinadas para a localidade, sendo prestados os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta. Após o resgate a pessoa ferida foi encaminhada para o hospital municipal.

A polícia militar da 43ª CIPM e Guarda Municipal de Trânsito, registraram o boletim de ocorrência e orientaram na remoção da motocicleta envolvida no acidente.

Vários acidentes já foram registrados no local, alguns até com vítimas fatais. No entanto, a imprudência somada a altas velocidades tem aumentado o número de registros.