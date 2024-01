Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa mais de 24 mortos na BR-324

Um acidente deixou mais de 24 pessoas mortas, na BR-324, na altura de São José do Jacuípe, no norte do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um micro-ônibus e um caminhão truck, na noite desse domingo (7).

Dos mortos, 21 estavam no micro-ônibus e três estavam no caminhão, segundo informações da TV Bahia. O caminhão levava uma carga de mangas. Segundo a PRF, 23 pessoas morreram no local do acidente e uma morreu após ser socorrida para o hospital.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), foram 24 vítimas fatais, das quais 11 foram encaminhadas para necropsia no DPT de Jacobina, quatro no de Euclides da Cunha, oito em Juazeiro e uma em Serrinha.

Todos os corpos foram liberados até as 16h desta segunda-feira (8), afirmou o Coordenador Regional CRPT Jacobina, Jedivaldo Batista Santos.

A maioria dos ocupantes do ônibus era natural de Jacobina. A Prefeitura de Jacobina publicou os nomes de 21 vítimas que estavam no veículo. São eles:

Amarílis Lima Grassi Santos – 44 anos

Ana Paula Gomes Gonçalves Cerqueira – 53 anos

Edimilson Alencar dos Santos – 48 anos

Emanuel Santos de Souza Nascimento – 11 anos

Erivaldo Santos do Nascimento – 48 anos

Gabriela Ferreira dos Santos – 35 anos

Gleidson Santana de Andrade – 35 anos

Isabela Santos de Almeida – 14 anos

João Nilson Carvalho da Silva – 40 anos

João Victor Maia – 21 anos

Kelvin Silva de Araújo – 10 anos

Leiliane Fernandes de Jesus – 29 anos

Maria Eunice Gonzaga – 55 anos

Marla Souza Mandu – 32 anos

Michele da Silva – 32 anos

Paulo de Jesus Araújo – 52 anos

Sabrina Grassi Alencar dos Santos – 17 anos

Stefany Vitória Araújo da Silva – 19 anos, grávida de três meses

Tatiane Santos de Souza Nascimento – 39 anos

Tiago Manoel dos Santos – 38 anos

Wolyver Manoel Araújo dos Santos – 14 anos

Além dessas pessoas, outras três morreram em decorrência do acidente. Segundo a Prefeitura de Jacobina, as três vítimas fatais estavam no caminhão, que levava uma carga de mangas. Eram eles Aurelito da Rocha Filho, 46 anos, Julio Gabriel Alves Coelho, 22 anos, e Josemar dos Santos Menezes, 40 anos.

Um dos mortos no micro-ônibus, o saxofonista Gleidson Santana, também conhecido como Guel do Sax, foi velado na sede da Filarmônica 2 de Janeiro, em Jacobina. Já o motorista do ônibus foi velado na Igreja do Evangelho Quadrangular em Miguel Calmon.

A Prefeitura de Jacobina decretou luto de sete dias e o hasteamento a meio-mastro das bandeiras no prédio da Sede Municipal, com auxílio da Guarda Municipal, em homenagem às vítimas. Além disso, organizou na tarde desta segunda-feira um velório coletivo no Ginásio de Esportes Paulo Santos Gomes.

Ainda no ônibus, oito pessoas sobreviveram, segundo a Prefeitura. São elas Arthur Lima Amorim, Flávia dos Santos, Maysa Grassi (filha de Amarília e Edmilson e irmã de Sabrina), Joilson Rodrigues dos Santos, Ana Clara Santos Silva, Ludmila Lima Mandu, Maria da Conceição Fernandes de Jesus e uma criança chamada Benjamin.

As pessoas que ficaram feridas foram socorridas, inicialmente, para o Hospital de Nova Fátima, e depois transferidas para unidades de saúde em Salvador e Feira de Santana. Das vítimas levadas para Salvador, uma foi para o Hospital Geral do Estado (HGE) e a outra para o Hospital do Subúrbio.

Dois dos feridos tiveram alta ainda nesta segunda-feira. Os demais seguem sob cuidados médicos.

Inicialmente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia divulgado que os corpos de 25 pessoas haviam sido resgatados do local do acidente. O número total de vítimas foi confirmado com o DPT e a Prefeitura Municipal de Jacobina.

De quem é a responsabilidade pelo acidente?

Segundo a PRF, a hipótese inicial do que causou o acidente é de ultrapassagem indevida, mas ainda não é possível afirmar o responsável pela tragédia.

“Enviamos uma equipe de peritos para realizar todo o levantamento e determinar a causa do acidente”, completou a PRF. De acordo com a instituição, o processo pode demorar um pouco e essa equipe tem até cinco dias para concluir o relatório.

