ACM Neto comemora 44 anos ao lado da família em Salvador: ‘Melhor presente’

O ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, completa 44 anos nesta quinta-feira, 26 de janeiro. Para celebrar, passou o dia ao lado da esposa, Mariana Magalhães, e das filhas Lívia e Marcela Magalhães em seu apartamento, no Corredor da Vitória. “Comemorar mais um ano de vida ao lado de vocês é o melhor presente que Deus poderia me dar”, disse ACM Neto em postagem com a família nas redes sociais.

Mais cedo, o político foi homenageado por Mariana com publicação no Instagram. “Hoje é o dia do meu companheiro, marido e amor da minha vida. Que Deus continue te iluminando e guiando todos os seus passos. Que você continue sendo essa pessoa forte e destemida, que eu admiro mais e mais a cada dia. Estarei sempre ao seu lado, te amo muito”, afirmou a administradora de empresas.

Bruno Reis, atual prefeito da capital baiana, também parabenizou o seu antecessor. “Neto, meu irmão, compadre e parceiro de uma vida, hoje é dia de celebrar e agradecer. Pra mim, que tenho a alegria de contar com sua amizade em todos os momentos, o desejo é o de sempre neste 26 de janeiro: saúde para seguir firme, força para encarar os desafios e prosperidade para avançar a cada dia. Parabéns, meu irmão. Tamo junto sempre!”, escreveu Reis.

No último domingo(22), o político esteve no ensaio da Timbalada, no Candyall Guetho Square. Na ocasião, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia, celebrou o sucesso de Salvador como destino turístico: “É fantástico ver a cidade desse jeito. Acho que isso é a expressão da força de Salvador, de como nos preparamos ao longo de todo este tempo para sermos um dos principais destinos do Brasil. A cidade vem neste caminho de crescimento, consolidação, especialmente por conta do trabalho do prefeito Bruno (Reis). Acho que 2023 vai ser um ano muito especial para Salvador e torço para que a nossa cidade continue brilhando e a Bahia da mesma forma”, afirmou.

