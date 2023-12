ACM Neto participa do lançamento da pré-candidatura de Flávio Matos à Prefeitura de Camaçari

Foto: Divulgação

Bruno Reis, Antonio Elinaldo, Flávio Matos e ACM Neto 18 de dezembro de 2023 | 20:46

Ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto participou na noite desta-segunda-feira (18) do pré-lançamento da candidatura do vereador Flávio Matos (UB) à Prefeitura de Camaçari. O evento, realizado no Clube Social da cidade, reuniu os prefeitos de Salvador, Bruno Reis, de Simões Filho, Dinha, e de Candeias, Dr. Pitágoras, deputados federais e estaduais, vereadores e centenas de lideranças políticas de Camaçari e outras cidades da Região Metropolitana de Salvador.

Em seu discurso, ACM Neto disse que está muito entusiasmado para participar das eleições de Camaçari e de outras cidades da Bahia. “Quero retribuir aos baianos a confiança que sempre tiveram em mim”. Neto afirmou também que Flávio Matos está preparado para dar continuidade ao grande trabalho do prefeito Antonio Elinaldo. “Quem mora em Camaçari sabe muito bem que Elinaldo transformou a cidade, fez as principais obras estruturantes da cidade. Agora chegou a vez de Flávio Matos, que chega com novas ideias, dar continuidade a esta gestão que mudou a cara da cidade”, disse Neto.

“A minha emoção é ainda maior porque nesta noite estamos dando início à construção de um novo momento na história de Camaçari. Vamos entrar em campo e trabalhar muito para conquistarmos uma grande vitória em outubro do ano que vem. Flávio Matos é um político jovem e, ao mesmo tempo, tem muita experiência porque está completamente integrado à gestão”, acrescentou o ex-prefeito de Salvador.

Presidente do diretório estadual do União Brasil, o deputado federal Paulo Azi disse que Flávio Matos construiu sua trajetória política com muita determinação. “Pela sua importância para a Bahia, Camaçari precisa ser governada por um representante do grupo político que reconstruiu a cidade. É esse nome é Flávio Matos”, disse Azi.

Pré-candidato, Flávio Matos iniciou a sua caminhada política em Camaçari em 2012, quando foi candidato a vereador pela primeira vez. Quatro anos depois, garantiu uma cadeira na Câmara ao conquistar 1.794 votos.

Em 2020, liderou a corrida para a Câmara com 3.345 votos.

Atualmente, com 43 anos e dois mandatos na Câmara, Flávio é o presidente do Legislativo municipal e aliado do prefeito Antonio Elinaldo.

Comentários