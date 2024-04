Acordo com entregadores de app está parado no governo Lula

William Cardoso/Metrópoles

1 de 1 Imagem mostra homem com caixa de entrega (bag) em São Paulo – Metrópoles – Foto: William Cardoso/MetrópolesA regulamentação do trabalho de entregadores de aplicativo está parada no governo Lula. As negociações no Ministério do Trabalho acontecem pontualmente, sem a formalização de um grupo de trabalho, ao contrário do que aconteceu até o ano passado.

O projeto enviado pelo Planalto em março à Câmara trata apenas dos motoristas de carro que trabalham nessas plataformas. O texto prevê um pagamento mínimo de R$ 32,10 por hora trabalhada e a contribuição previdenciária dividida entre motorista e aplicativo.

Plataformas e governo, que participaram das discussões técnicas, avaliam que a categoria dos motoboys tem muito mais particularidades do que a dos motoristas, cujo trabalho é centrado em transportar passageiros. Os aplicativos de delivery, por seu turno, podem fazer entregas de uma refeição a um veículo, além de serviços de assinatura para entregas recorrentes.

Além das dificuldades técnicas de se chegar a um acordo, os entregadores são conhecidos pela alta capacidade de mobilização e resistência ao debate, na visão de pessoas que participam das discussões.

