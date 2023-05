‘Acróstico’: novo clipe de Shakira tem a participação dos filhos da cantora

Shakira emocionou os fãs já nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, ao divulgar o lançamento do clipe de seu novo single Acróstico. O detalhe fofo, que chamou a atenção do público, foi que desta vez, ele contou com a participação dos filhos, Milan e Sasha.

Na última sexta-feira, 12, ela já tinha mostrado um pedacinho da surpresa que estava por vir: lançou uma nova versão da canção com os vocais dos meninos, que rendeu muitos elogios na internet

A música é uma homenagem aos pequenos, segundo Shakira, que são frutos do casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. A composição ressalta a conexão profunda entre mãe e filhos e as lições que somente a maternidade lhe trouxe, mesmo em meio às turbulências e decepções da vida.

“A única coisa que eu quero é a sua felicidade e estar com vocês Um sorriso seu é a minha fraqueza. Te amar serve como anestesia para a dor, faz com que eu me sinta melhor. Estou aqui se precisar de algo. Você vaio completar o que eu sou”, diz um trecho da música.

Milan e Sasha não só cantam e protagonizam o clipe. Os filhos da diva pop teriam participado ativamente do lançamento do trabalho, segundo a imprensa espanhola. Depois de confirmado pelo produtor Lexus, foi relevado mais um detalhe: Milan é o responsável pela melodia de piano na versão final da canção.

No clipe, os meninos surgem na companhia da mãe, sentados num piano, rodeados de caixas de papelão, que indicam a “mudança” da Espanha para Miami, após separação turbulenta do atleta. Shakira ainda mostra fotos dos filhos bem pequenos e detalhes da decoração do quarto deles, com bolas de futebol, por exemplo.

Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 11 anos de relação, em junho de 2022. Eles se conheceram em 2010 e, apesar de estarem juntos durante todo esse período, nunca se casaram oficialmente.