Adex, Sebrae, APES e UPB realizam encontro de gestores e lideranças pelo desenvolvimento no Extremo Sul

O Sebrae foi parceiro do Encontro com Novos Gestores para o quadriênio 2025-2028, promovido pela Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul (Adex), Associação de Prefeitos do Extremo Sul (APES) e União dos Municípios da Bahia (UPB), que aconteceu nesta quinta-feira (21), no Auditório da Faculdade Anhanguera, em Teixeira de Freitas. O evento reuniu gestores eleitos e reeleitos, equipes de governo, empresários e outras lideranças dos setores públicos e privados, associações e parceiros estabelecendo diálogos e articulando ações voltadas ao desenvolvimento econômico dos municípios baianos.

A abertura solene foi repleta de apresentações culturais que precederam os cumprimentos do gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae Bahia, Antônio Carlos Borges, do gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, da presidente da Adex, Cleide Ferreira, do coordenador de Captação de Recursos da UPB, Joelson Azevedo, do gerente da APES, Neilson Benfica, do diretor da Faculdade Anhanguera, José Luís Aguiar, e do prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo.

Celebrando os avanços da Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul, a empresária e presidente da Adex, Cleide Ferreira, enalteceu a participação de cada liderança na construção desse plano estratégico. “É uma grande alegria reunir tantos representantes das diversas áreas para discutirmos juntos o desenvolvimento da nossa região. Há um ano, quando lançamos a Adex, tínhamos muitos desafios que estão sendo superados até hoje, mas crescemos, aprendemos e trabalhamos muito. Por isso, me orgulho tanto dessa maravilhosa equipe de trabalho que, por sinal, não é feita isoladamente. Somos um ótimo time”, pontuou.

Para o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, esta é uma oportunidade importante para conhecer as lideranças que trabalham no desenvolvimento da região, trocar experiências, como também na ampliação da rede de contatos entre setores públicos, privados e os municípios participantes. “É um dia muito importante, onde o Sebrae, Adex, UPB e APES recebem os gestores para falar sobre o futuro, colocar nosso portfólio de soluções e projetos à disposição de um conjunto e também para micro e pequenas empresas do Extremo Sul”, acrescentou.

Representando a Diretoria do Sebrae Bahia, Antônio Carlos Borges citou uma mensagem do superintendente Jorge Khoury. “O Sebrae faz e acredita”, e ainda acrescentou “acredita nos parceiros, nos atores locais e principalmente nos empresários que geram emprego e consequentemente o desenvolvimento econômico. Entendemos que políticas públicas são feitas a 4 eixos: governança, liderança, inovação e principalmente trazendo a educação, como base de tudo. Por isso, é tão importante esse momento, porque a Adex conseguiu reunir esses setores, olhando na mesma direção”, celebrou.

Após os cumprimentos das autoridades, membros da Adex apresentaram um painel com a Avaliação de Impactos e Direcionamento Estratégico das ações de 2024, bem como os maiores cases de sucesso identificados em cada missão técnica pelo país.

Na sequência, foi iniciado os painéis da APES e UPB, em que seus representantes destacaram as principais ações de cada instituição nos últimos anos, bem como as iniciativas de desenvolvimento estratégico e qualidade na gestão.

No painel do Sebrae, o gerente regional apresentou algumas das principais ações em 2024 com a atuação do Sebrae em todo Extremo Sul, fomentando o desenvolvimento territorial. E para finalizar, uma palestra com Mateus Couto sobre Cidade Inteligente, que abordou formas de potencializar a atuação dos agentes de desenvolvimento regional com foco em resultados e impacto na comunidade.