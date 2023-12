Adolescente baleado em assalto responde bem a tratamento, diz família

A família do jovem de 15 anos baleado durante a madrugada de sexta-feira, 22, afirmou ao site da Jovem Pan que o adolescente “encontra-se estável e recuperando da cirurgia feita no abdômen”. O jovem visitava sua namorada, que reside em um dos prédios na região de Perdizes, zona oeste de São Paulo, quando foi abordado por três suspeitos em duas motocicletas. Um deles desceu do veículo e, ao perceber que seu celular seria levado, o rapaz reagiu e foi baleado. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

“No momento estamos cuidando da recuperação física e emocional dele, incluindo tratamento de fisioterapia e ele vem respondendo positivamente. Está sendo uma recuperação dolorosa e aparentemente será longa, mas acreditamos que com a força dele e da união da nossa família, ele vai sair de tudo isso muito bem”, disse a família em nota. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde de sexta-feira um dos autores da tentativa de morte ao adolescente. A ação foi feita pela equipe da 3º Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas, que também apreendeu uma das motos utilizadas no crime.

“Ainda não há mais informações sobre novos procedimentos. Agradecemos o apoio médico do hospital, o empenho da polícia para que a justiça seja feita e de todas as mensagens e orações direcionadas à ele. Nossas energias estão voltadas 100% para a recuperação do meu filho”, finalizou o comunicado.