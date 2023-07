Adolescente cai em buraco de sete metros ao tentar pegar bola de futebol no CE

Um adolescente de 14 anos caiu em um buraco de cerca de 7 metros ao tentar pegar uma bola de futebol em Sobral, no Ceará. O caso ocorreu na noite da última terça-feira, 18. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino brincava com os amigos quando a bola caiu no buraco. Ao tentar tirar a bola do perigo, o jovem escorregou, derrapou, e acabou ficando com a perna soterrada. Ainda segundo a corporação, um soldado dos Bombeiros, que mora na região e estava de folga, prestou os primeiros atendimentos ao menino. Para resgatar o garoto, os agentes usaram uma escada para chegar até a vítima e retirar sua perna dos escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino estava consciente. O resgate durou 10 minutos. O jovem sofreu algumas escoriações na perna e foi levado para um hospital da região. Apesar do susto, o adolescente não corre risco de vida, de acordo com a corporação.

Leia também

Tarcísio volta atrás e desiste de transferir a Cracolândia para o Bom Retiro



Brasil tem mais de 91 mil presos usando tornozeleira eletrônica