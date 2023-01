Adolescente de 14 anos confessa assassinato da mãe grávida em SC

O adolescente de 14 anos apontado como principal suspeito do assassinato da mãe, em Benedito Novo (SC), confessou o crime, de acordo com a Polícia Civil. O delegado Rafael Lorencetti, responsável pelo caso, pediu a internação do jovem e aguarda parecer da Justiça, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (4/1).

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por desavenças entre o filho e a vítima, que tinha 34 anos. Na ocorrência, a Polícia Militar cita uma briga entre os dois, motivada por um celular. A vítima estava grávida de 9 meses e morreu na hora, com um tiro na nuca, dentro da casa onde moravam. O bebê também não resistiu.

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.