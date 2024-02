Adolescente de 14 anos é apreendida suspeita de matar menino de cinco anos em Marília

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida suspeita de ter matado um menino de cinco anos, que foi encontrado morto com sinais de violência na madrugada desta segunda-feira, 12, no distrito de Lácio, em Marília, interior de São Paulo. A família da criança registrou um boletim de ocorrência no domingo, após ele sair para brincar na rua e não retornar para casa. Os vizinhos relataram que viram o menino caminhando com a adolescente. A polícia encontrou imagens de câmeras de vigilância que mostravam os dois juntos. A adolescente confessou ter se desentendido com a criança e quis dar um susto nele. O corpo do menino foi encontrado em uma área de pastagem com ferimentos na cabeça. A adolescente foi encaminhada para uma unidade da Fundação Casa.

O corpo de Lorenzo Febrônio Nunes, de cinco anos, está sendo velado nesta segunda-feira, 12, e o sepultamento será realizado no Cemitério da Saudade, no próprio distrito de Lácio. A prefeitura de Marília emitiu uma nota manifestando pesar pela morte do pequeno: “À família enlutada, a Prefeitura de Marília, por intermédio do prefeito Daniel Alonso e vice-prefeito Cícero Carlos da Silva, envia as condolências. Que Deus possa confortar a todos neste momento de profunda dor e tristeza”. A polícia também investiga a participação de um adolescente de 13 anos no caso. A causa da morte ainda será identificada através do laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Marília.

