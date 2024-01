Adolescente é apreendido após assaltar casal com faca em Águas Claras

PMDF

1 de 1 faca em cima de mesa – Foto: PMDFUm adolescente foi apreendido momentos após assaltar um casal em Águas Claras nesse sábado (27/1). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o jovem portava uma faca.

O caso ocorreu por volta das 21h30. Os policiais militares do 17º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de roubo.

Chegando ao endereço, as vítimas relataram o ocorrido e informaram as características do assaltante. Os policiais intensificaram o patrulhamento e encontraram o rapaz em uma das passarelas da Estrada-Parque Taguatinga (EPTG).

Percebendo a aproximação da viatura, o jovem fugiu e se escondeu em um matagal. Após uma varredura no local, os militares encontraram o adolescente com uma faca e dois aparelhos celulares roubados das vítimas.

O jovem foi encaminhado à 2º Delegacia da Criança e do Adolescente.

