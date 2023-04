Adolescente é feita refém em Tancredo Neves

Uma adolescente de 16 anos foi feita refém, no bairro de Tancredo Neves, na manhã desta segunda-feira (17). Um homem usa uma arma para ameaçar a vítima.

Por volta das 4h, a jovem ligou para a família pedindo ajuda e relatou que estava em um imóvel na Rua Carla, segundo informações da TV Bahia. Policiais da 23ª CIPM foram até o local para negociar a libertação da jovem.

Segundo informações do major Luciano, comandante da 23ª CIPM, policiais faziam rondas na região quando este homem ia sair do imóvel, mas desistiu ao avistar a viatura. Ele teria atirado contra os policiais, e voltou para dentro do imóvel, fazendo a adolescente refém. “A vítima está bem e acreditamos, inclusive, que ela seja namorada dele, né? Informações ainda não oficiais, mas as informações preliminares dão conta disso”, explicou o major.

A vítima foi libertada por volta das 7h, após os pais da jovem serem chamados para conversar com o casal. O homem foi preso pela polícia.