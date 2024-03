Adolescente Itamarajuenses é executada em Alcobaça

Uma adolescente natural de Itamaraju, foi executados numa área rural do município de Alcobas no final da noite de quinta-feira (14) de março.

Moradores da região notaram a presença de um veículo de cor branca e posteriormente disparos foram audíveis, além da saída brusca do carro.

Ao verificar o local foi encontrado o corpo da adolescente Isabela Gomes da Silva, caída e sem sinais vitais.

As autoridades foram mobilizadas e uma guia do levantamento cadavérico efetuado, seguida da remoção do corpo para o IML de Teixeira de Freitas.

O corpo passou por exames periciais, sendo liberado posteriormente ao familiares.

A polícia civil instaurou um inquérito para apurar a motivação e autoridade do assassinato.