Adolescente mata professora e deixa 5 feridos após ataque com faca em escola de São Paulo

Quatro professoras e dois alunos foram esfaqueados durante um ataque em uma escola na Vila Sônia, na Zona Sul da cidade de São Paulo. O ataque aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, na Escola Estadual Thomazia Montoro e deixou um morto. A vítima foi identificada como Elizabete Terreiro, 71, e foi encaminhada ao Hospital Universitário da USP, mas não resistiu. Outros quatro feridos foram encaminhados aos Hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís e estão estáveis. A professora Ana Célia da Rosa passou por uma cirurgia no início da tarde desta segunda-feira e permanece estável. Ela está internada no Hospital das Clínicas da FMUSP. Outras duas professores foram atendidas no Hospital Universitário da USP e no São Luiz. Ambas tiveram ferimentos superficiais e tiveram alta. Dois alunos foram encaminhados ao Hospital Bandeirantes e também receberam alta. Um aluno em estado de choque recebeu atendimento e está sendo acompanhado. O agressor é um estudante de 13 anos que foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após atacar os professores. Com ele, foram apreendidas uma faca, uma tesoura e um celular. Nas redes sociais, o menor deixou uma mensagem antes de cometer o ataque, dizendo que esperou pelo momento por sua “vida inteira”. “Irá acontecer hoje. Esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que consigo alguma kill pelo menos, minha ansiedade começa a atacar por causa disso. Enfim… me desejem boa sorte”, escreveu o responsável pelo ataque. Em nota, o governo do Estado de São Paulo confirmou a apreensão do menor de idade e informou que os secretários de Educação, Renato Feder, e Segurança, Guilherme Derrite, foram no local para acompanhar o procedimento.

Imagens das câmeras de segurança mostram o autor chegando na sala de aula e desferindo vários golpes contra uma professora. Os outros alunos tentam fugir, mas dois acabam sendo atacados. Um segundo vídeo mostra o autor esfaqueando uma das professoras, quando outra docente chega à sala de aula e o imobiliza. Uma segunda professora tira sua arma e sua balaclava. A atitude da professora que imobilizou o responsável pelo atentado foi classificada como “heroica” por Derrite. Além disso, o secretário disse que a secretaria está atuando para prestar apoio às vítimas, aos familiares e aos professores. “Nosso foco agora é dar total atendimento às vítimas, às professoras, às vítimas que passaram por isso. A partir daqui uma linha de investigação vai ser realizada pela Polícia Civil para entender quais motivos do garoto para cometer o atentado”, afirmou Derrite.

Em seguida, Renato Feder comentou sobre a ação da Ronda Escolar, informando que a resposta foi rápida e que os policiais chegaram minutos após a imobilização do autor do ataque. “É difícil saber as motivações nesse momento. Essa escola vinha sendo atendida pela Ronda Escolar, que foi acionada, chegou em três minutos. Logo após a professora imobilizar o aluno, os policiais chegaram e já fizeram a apreensão. É muito difícil”, pontuou Feder. O secretário informou que o aluno estava na unidade de ensino desde o dia 15 de março e que, nesse período, a diretora não viu nada que chamasse atenção, fazendo com que a escola fosse pega de surpresa. “Ele voltou para a escola no dia 15 de março. Ele estava transferido aqui e, durante o período de permanência, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso. Não tinha ciência de nada que chamasse a atenção. A escola foi pega desprevenida”, continuou o secretário, que informou que o Estado decretará luto de três dias e que a escola não abrirá amanhã. Além disso, o secretário disse que não existe uma data definida para que a instituição volte a receber os alunos e que uma reabertura gradual será discutida.

Autoridades usaram as redes sociais para lamentar o episódio. A deputada federal Luiza Erundina (PSOL) prestou solidariedade aos afetados pelo caso e disse que o caso já está sendo investigado. A vereadora Luana Alves (PSOL) também se manifestou, dizendo que o episódio é uma “tristeza imensa” e que o Conselho Tutelar do Butantã está acompanhando o caso. O governador Tarcísio de Freitas também se manifestou sobre o caso, dizendo que o governo está concentrado em “socorrer os feridos e acolher os familiares”. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também se pronunciou sobre o atentado, dizendo que a tragédia “nos deixa sem palavras” e destacando a ação das forças de segurança pública e saúde na resposta rápida ao caso.

Confira abaixo o posicionamento das autoridades:

Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023

Uma tragédia que nos deixa sem palavras para expressar a tristeza do ocorrido na Escola Estadual, na Vila Sônia. As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias. — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) March 27, 2023

Minha solidariedade aos professores, pais e alunos da E.E. Thomazia Montoro, Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Na manhã de hoje, pelo menos 4 pessoas foram feridas após um ataque que ainda está sendo investigado. Vamos acompanhar! — Luiza Erundina (@luizaerundina) March 27, 2023

Toda minha solidariedade à comunidade escolar da EE Thomazia Montoro, aqui na Vila Sônia.

Três professoras e um estudante feridos após atentado de um estudante, do 8° ano. Já sabemos que o Conselho Tutelar Butantã está acompanhando o caso. Uma tristeza imensa. — Luana Alves (@luanapsol) March 27, 2023