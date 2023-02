Adolfo Menezes nega que participa de articulação para indicar Aline Peixoto ao TCM

O presdiente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, afirmou que não foi procurado pelo ministro Rui Costa e nem pelo governador Jerônimo Rodrigues, para tratar sobre a indicação à vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Segundo a coluna Satélite, o ministro da Casa Civil estaria articulando a indicação de sua esposa, Aline Peixoto.

Menezes comentou sobre a indicação nesta sexta-feira (3), quando acontece o início do ano legislativo na Alba. “Quanto à indicação, os nomes é direito a qualquer pessoa, mas nem votar como presidente eu posso votar. E também o ministro Rui Costa nem o governador não falaram nada até agora comigo”, disse. Essa foi a primeira vez que ele falou sobre o assunto.

Bastidores

Na quarta-feira (1º), as posturas entre membros da oposição e situação foram diferentes em relação à indicação de Aline Peixoto à vaga do TCM. Enquanto o líder oposicionista, Alan Sanches (UB) disse não acreditar que a escolha do nome da ex-primeira-dama se concretize, os nomes ligados ao ex-governador seguem em silêncio em sua maioria.

A única a quebrar o gelo durante a tarde de ontem foi a deputada Fabíola Mansur (PSB). A parlamentar enfatizou o apoio, defendendo inclusive o fato de ser a única mulher na concorrência. Para além, defendeu que a Casa faça o seu papel no processo, efetivando a sabatina, a avaliação de currículo e a atenção a todos os trâmites que cumpram a garantia das prerrogativas para o cargo, a ser o notório saber jurídico e idoneidade moral. Aline é enfermeira de formação e já atuou como gestora.

Questionado sobre a indicação de Aline e possíveis crises ao PT, Jerônimo, que esteve presente na solenidade de posse dos parlamentares, não opinou. Limitou-se a enfatizar que é uma decisão da Alba e que ele, enquanto gestor, irá respeitar.

Outros possíveis concorrentes para o cargo são o ex-deputado Marcelo Nilo, que apresentou seu nome aos membros da bancada de oposição, e o deputado Fabrício Falcão.

Calendário da Alba

Nesta sexta-feira (3), Adolfo Menezes também falou sobre o calendário da Casa, que deve ser interrompido para o Carnaval. “A Casa vai voltar funcionar, mas tem todo o caminho, a eleição da mesa diretora da Assembleia foi anteontem. Já temos sessões marcadas para a próxima semana. Mas ainda vão ser instaladas as comissões, que a gente espera que seja instalada na próxima semana”, disse.

Menezes adiantou que o governador Jerônimo ainda não enviou nenhum projeto para ser votado. “Depois dessa segunda semana já vem Carnaval e acredito que não vai ter votação”.